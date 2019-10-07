Москва, 7 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф, а также те, кто был с ними в сговоре, заслуживают импичмента за их преступления и государственную измену. Об этом он написал в Twitter.

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Трамп выступил за импичмент Пелоси и Шиффа. По словам Трампа, Пелоси знала обо всех случаях мошенничества, которые совершал «хитрый Адам Шифф». Он уточнил, что Пелоси виновна за тяжкие преступления.

Ранее Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента против него. По его словам, демократы испортили «важный день в ООН» заявлениями о его импичменте.

«Такой важный день в ООН, так много работы и достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали его с очередными бессмысленными сенсациями об «охоте на ведьм». Так плохо для нашей страны», — высказался глава Белого дома.

Трамп обвинил в случившемся спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, председателя юридического комитета Палаты представителей Джерролда Надлера и главу специального комитета по разведке палаты Адама Шиффера. Все они представляют Демократическую партию США.

«Они даже не видели стенограмму телефонного разговора (с президентом Украины Владимиром Зеленским — прим. ФАН)», — отметил президент США.

Ранее Пелоси объявила о запуске Палатой представителей процедуры импичмента президента Соединенных Штатов. Импичмент представляет собой привлечение к ответственности путем отстранения от должности по обвинениям в госизмене, коррупции и иных тяжких преступлениях.

Ранее процедура импичмента главы Белого дома инициировалась в истории США лишь три раза. По оценке экспертов, демократам едва ли удастся добиться своей цели, поскольку из 435 конгрессменов лишь 181 выступает за импичмент, тогда как для его объявления нужно не менее половины голосов членов Палаты представителей Конгресса.

Как пишет «Газета.ру», демократы требуют импичмента Трампа из-за того, что он якобы пытался оказать давление на Зеленского в ходе телефонного разговора, требуя, чтобы тот инициировал проведение расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена в обмен на предоставление финансовой помощи Украине.