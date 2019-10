Трамп выступил за импичмент Пелоси и Шиффа

Москва, 7 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф, а также те, кто был с ними в сговоре, заслуживают импичмента за их преступления и государственную измену. Об этом он написал в Twitter.

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer...