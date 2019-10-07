Дейнего отреагировал на срыв боевиками «Азова» минских соглашений

Боевики полка «Азов», на членов которого заведены уголовные дела в России, заняли позиции у населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда войска Украины должны были выйти сегодня в соответствии с минскими договоренностями. Об этом сообщил экс-депутат Рады и глава националистического подразделения Андрей Билецкий. В ЛНР заявили, что полк оккупировал

По его словам, боевики отказались подчиниться приказу украинского руководства и заняли населенный пункт по просьбе якобы испугавшихся оказаться в «серой зоне» местных жителей.

«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», — сказал Билецкий.

Как сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, полк «Азов» действительно был и находится у Золотого.

«Но так быть не должно. Это территория Луганской Народной Республики, которую Украина оккупировала в 2014 году», — подчеркнул Дейнего.

В ЛНР не раскрывают, как намерены реагировать на сложившуюся ситуацию.

Боевики «Азова» присутствуют в Донбассе для срыва всех минских договоренностей, уверен экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Во-первых, разыгрывается сценарий, чтобы не выполнять минские соглашения и показать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что «он здесь не хозяин», утверждает Алексей Журавко.

«Во-вторых, есть такие силы, которые сопротивляются и таким методом пытаются удержаться в своих тепленьких креслах. Кроме того, нужно посмотреть на сторону Майдана, а именно — кто и как там находится, и почему баламутится вода», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Люди, которые привыкли зарабатывать деньги на войне в Донбассе, любыми путями делают все, чтобы процесс мирного урегулирования затянуть, говорит он.

«Судя по всему, определенным лицам мир в Донбассе не нужен, т. к. все уже поставлено на поток. Таким образом, эта вакханалия на Украине будет продолжаться. Зеленский, грубо говоря, не в состоянии взять все в свои руки, — сообщил политик. — К тому же нужно учитывать, что готовится Майдан», — подчеркнул Журавко.

График разведения средств и сил в населенных пунктах Петровское и Золотое согласовали участники контактной группы на встрече в Минске 2 октября. Процесс должен был начаться 7 октября.

Отвод войск стал одним из условий проведения саммита «нормандской четверки» с участием российского президента Владимира Путина, его французского коллеги Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера Украины Владимира Зеленского. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, перед проведением саммита в рамках контактной группы также необходимо письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера».

По данным Минобороны Украины, ВСУ технически готовы к разведению сил. Условием для начала процесса в министерстве назвали соблюдение на участке отвода режима прекращения огня в течение семи дней.

В сентябре 2016 года представители ДНР, ЛНР, России, Украины и ОБСЕ подписали рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно документу, на трех участках — у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР) — предполагается создание зон безопасности.

Отвод сил и средств в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. Однако в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.