Российские авиакомпании попросили денег из бюджета для сдерживания цен на билеты

Москва, 7 октября. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложение, которое позволит сдержать увеличение стоимости авиабилетов в случае резкого скачка цен на топливо. Об этом сообщили источники в авиаотрасли, а также в пресс-службе Минтранса.

Все предложенные варианты предусматривают предоставление авиакомпаниям финансовой помощи из бюджета. Авиаперевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация стоимости топлива, выплачивающаяся из бюджета) с 48,3 до 40 тысяч рублей за тонну, рассказал «Известиям» источник, знакомый с текстом документа. Такое значение действовало в декабре 2017 года, то есть еще до резкого роста цен на керосин. По мнению авиаперевозчиков, если бы такой демпфер работал с 1 августа, компании бы получили около 5 миллиардов рублей из бюджета и по 8–9 миллиардов в следующие годы. В пресс-службе Минстранса отметили, что снижение демпфера является верным шагом, так как эта мера позволит предотвратить увеличение расходов авиакомпаний, связанных с ростом цен на топливо, сообщает телеканал «360».

Также авиаперевозчики попросили выделить из казны единовременную помощь в размере 23 миллиарда рублей, чтобы частично компенсировать финансовые потери прошлого года. Эти деньги предлагается направить всем авиакомпаниям пропорционально потребленному топливу. Кроме того, в ассоциации сообщили, что за первые шесть месяцев текущего года убытки перевозчиков составили 51,9 миллиарда рублей. Эта сумма на 1,9 миллиарда превышает убытки за весь 2018 год. Топливо — это одна из самых затратных статей для авиаперевозчиков. Именно она формирует треть стоимости билета, пишет «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что в России за восемь месяцев 2019 года авиабилеты в экономклассе подорожали на 24,1%. Рост стоимости авиаперелетов стал самым высоким с 2008 года.