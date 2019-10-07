Москва, 7 октября. Потепление в средней полосе России начнется со вторника, а к выходным погода вернется к сентябрьским значениям. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптики рассказали, когда в центральной России потеплеет. По словам специалиста, в первые дни этой недели на северо-западе России погода будет напоминать ноябрьскую. Температура воздуха установится на отметке ниже нормы на два-четыре градуса. Как пишет «Российская газета», это погода предзимья.

Как объяснила эксперт, похолодание вызвано прорывом в среднюю полосу России холодного атмосферного фронта. При этом во вторник на севере Центрального федерального округа воздух станет теплее и прогреется до двух-семи градусов, в среду — до четырех-девяти градусов. К выходным столбики термометра поднимутся до 15 градусов.

Ранее ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири. Климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.

Главными последствиями потепления эксперты называют два феномена. Первый — смещение климатических поясов. Эти изменения влекут за собой «переезд» различных видов растений и животных. Второй значимый феномен — изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые установили, что в российской и канадской Арктике весна стала приходить на 2-3 недели раньше нормы. При этом темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников повысились в два раза.