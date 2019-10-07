Рыболовная шхуна из КНДР столкнулась с японским инспекционным судном

Токио, 7 октября. Северокорейская рыболовная шхуна получила повреждения в результате столкновения с японским инспекционным судном, за бортом оказались около 20 человек.

Инцидент произошел в 350 км от расположенного на главном японском острове Хонсю полуострова Ното (префектура Исикава). По данным СМИ, после столкновения с японским судном порядка 20 членов экипажа северокорейской шхуны бросились в воду.

Спасением оказавшихся за бортом людей занимаются сотрудники береговой охраны Японии.

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