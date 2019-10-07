Москва, 7 октября. В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. Отмечается, что инцидент произошел в конце лета, но известно о случае стало только сейчас.

Двое украинцев, которые официально работали в Польше, пошли в один из ночных клубов. Как пишет издание Dziennik Baltycki, они вели себя вежливо и спокойно. Они вышли на улицу и разговаривали на родном языке. Двух украинцев избили в Польше за речь на родном языке.

Охранники заведения, услышав украинский язык, напали на посетителей. Они применили слезоточивый газ. Один из украинцев впал в кому на 18 дней, так как получил травму головного мозга. Кроме того, у него не работает одна сторона тела.

Ранее польские националисты избили украинцев за отказ признать Львов частью Польши. Также в Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал в социальной сети Facebook пост о том, как его друг стал свидетелем, как поляки заставили извиняться жителя Львова за бандеровский флаг по-русски, а после скормили ему черно-красный знак.

Политик рассказал, что его товарищ, который работает таксистом в Польше, заметил ухудшение отношения местных жителей к украинцам. В связи с этим друг бывшего чиновника старается на людях говорить только по-русски, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Также проживающий в Польше мужчина подчеркнул, что местные жители негативно относятся к плодам деятельности Степана Бандеры, а также не приемлют красно-черный флаг ОУН-УПА1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН).

Друг Алексея Журавко в качестве примера неприятия поляками проявлений «бандеровщины» рассказал о случае, свидетелем которого он стал недавно. К ним в город заехал автомобиль с львовскими номерами, а под стеклом машины располагался бандеровский флаг. Поляки заметили ненавистный символ и пробили колеса транспортного средства.

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — описал случай таксист.

Водитель автомобиля съел бандеровский флаг, а после попросил у поляков прощения на русском языке.

В 1943 году началась Волынская резня, в ходе которой националисты устроили массовое уничтожение этнический групп, наибольший удар пришелся по полякам. Боевики в ходе вооруженных действий убили 100 тысяч поляков, большая часть их которых — дети, женщины и старики.

В последнее время на Украине идет политика героизации националистов, которые недавно провели митинг у стен Генпрокуратуры Украины, требуя отпустить своих «товарищей» из тюрем, заключенных за совершение тяжких уголовных преступлений в зоне АТО в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.