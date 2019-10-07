Киев, 7 октября. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет написан с общественностью. Об этом он рассказал в интервью.

По его словам, этот закон не будут писать в офисе главы Украины Владимира Зеленского или в закрытом кабинете парламента. В Раде рассказали о подготовке закона об особом статусе Донбасса.

«Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос, очень важный для всего государства», — подчеркнул он.

В эфире телеканала «Украина» он добавил, что закон начнет работу, когда выборы в ДНР и ЛНР пройдут по украинскому законодательству и будут признаны ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подписание Киевом «формулы Штайнмайера». Все стороны будут работать над перспективами проведения нормандского саммита, в Кремле рассчитывают, что скоро наступит ясность в этом вопросе, заявил он.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.