Четверо детей и взрослый стали жертвами пожара в Подмосковье, ФАН публикует фото

Москва, 7 октября. Четверо детей и один взрослый погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Волоколамском районе Подмосковья. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в МЧС.

Трагедия произошла в поселке Чисмена городского округа Волоколамск в ночь на 7 октября. Пожар начался сразу в двух квартирах на разных этажах здания. Погибли четверо детей, в том числе годовалый младенец, двое трехлетних и один пятилетний ребенок, а также 30-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, медики отпустили их после осмотра.

Площадь пожара достигла 40 квадратных метров. Пожарные справились с огнем к 04.22.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. Специалисты также не исключают неосторожное обращение с огнем. Версия поджога не рассматривается.