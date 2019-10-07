Лукашенко признался, что воспитывал сына с помощью ремня

Минск, 7 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о пользе применения ремня для воспитания детей. По его словам, именно такой метод он иногда выбирал для своего старшего сына, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

«Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно», — сказал Лукашенко, комментируя обсуждающуюся сейчас в Белоруссии концепцию закона о домашнем насилии.

Белорусский лидер отметил, что не является сторонником физических наказаний, однако, по его мнению, иногда в воспитании детей избежать этого не получается. Лукашенко признался, что иногда применял ремень, воспитывая старшего сына — Виктора.

«Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал», — сообщил Лукашенко.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что идеи, которые используются в законопроекте о домашнем насилии, навязываются Западом, пишет «Газета Кемерова». По словам Лукашенко, белорусские семьи должны воспитывать детей, ориентируясь на собственный жизненный опыт, а также на сложившиеся в стране «славянские традиции», передает Пятый канал. Белорусский лидер подчеркнул, что на Западе сейчас действуют совершенно другие устои.

«У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них перенимаем какие-то нормы поведения в семье», — приводит слова Лукашенко «Царьград».

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что пожелания милиции, касающиеся закона о противодействии домашнему насилию, будут учтены, однако, скорее всего, Минск обойдется внесением изменений в уже существующие законопроекты.

Отметим, что в России сейчас тоже разрабатывается законопроект о профилактике бытового насилия внутри семьи. Он даст жертвам насилия возможность получить право на реабилитацию и охранный ордер. Документ должны согласовать парламентарии, правительство и эксперты.