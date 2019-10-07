Президент России Владимир Путин отмечает День рождения. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин отмечает День рождения 7 октября свой День рождения отмечает президент России Владимир Путин. Главе государства исполнилось 67 лет. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году свой праздник лидер страны отметит на природе в кругу близких и друзей. Это один из редких моментов. Чаще всего в этот день Владимир Путин находится на работе. А в этот раз незадолго до праздника президенту даже удалось отдохнуть в сибирской тайге.

Сбербанк улучшит систему безопасности В Сбербанке улучшат систему безопасности. Сотрудники финансового учреждения уже начали предварительные работы. Об этом сообщил глава банка Герман Греф. Вопрос безопасности стал наиболее актуальным после утечки данных клиентов на прошлой неделе. Ситуация коснулась как минимум 200 человек. Позже один из сотрудников признался, что он виновен в случившемся. Сейчас полиция рассматривает это дело.

Названы «красные линии» закона о статусе Донбасса Условия для закона об особом статусе Донбасса обозначил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. По его словам, основным остается вопрос проведения выборов. «Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, это одна из тех «красных линий», о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия», — отметил Дмитрий Разумков. Как отметил спикер Рады, выборы возможны, если Киев получит контроль над границей. А ОБСЕ должна признать их итоги. Разумков также добавил, что власти Украины не нарушат «красные линии». Ведь от них зависят «территориальная целостность и суверенитет» страны.