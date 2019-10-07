Связанные с Трампом бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Вашингтон, 7 октября. Группа связанных с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани бизнесменов пыталась сменить руководство в украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз». Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

По данным агентства, план по смещению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначению на его пост одного из топ-менеджеров компании Андрея Фаворова в марте обсуждали три бизнесмена — Гарри Сарджиант III, Лев Парнас и Игорь Фурман. При этом Фруман и Парнас хотели, чтобы Фаворов стал их партнером. Бизнесмены также планировали ежегодно совершать до ста танкерных перевозок американского сжиженного газа на Украину.

Сарджиант убеждал Фаворова, что регулярно видится с президентом США, который полностью поддерживает обсуждаемую сделку. Источник агентства подчеркнул, что Фаворов позже называл их разговор похожим на шантаж. План бизнесменов провалился после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

В агентстве отмечают, что попытки сменить руководство «Нафтогаза» на более благосклонное к американцам продолжил министр энергетики США Рик Перри. Он якобы хотел включить в состав нового правления компании одного из высокопоставленных энергетиков из Техаса, сообщило RT. Координировал ли Перри эти попытки с союзниками Джулиани пока не известно.

Позже Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским прошел по просьбе Перри, который попросил уточнить «что-то по поводу газосжижающего завода», сообщила Газета.ru. Президент США подчеркнул, что даже не хотел звонить Зеленскому.