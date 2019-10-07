Боевики «Азова» заняли село Золотое перед отводом войск в Донбассе

Киев, 7 октября. Боевики полка «Азов» заявили о занятии позиций у населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда украинские войска должны были выйти сегодня в соответствии с минскими договоренностями. Соответствующее видеообращение опубликовал в сервисе YouTube экс-депутат Рады и глава подразделения Андрей Билецкий.

По словам Билецкого, боевики заняли населенный пункт по приглашению якобы испугавшихся оказаться в «серой зоне» местных жителей.

«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», — заявил Белицкий.

График разведения средств и сил в населенных пунктах Петровское и Золотое согласовали участники контактной группы на встрече в Минске 2 октября. Процесс должен был начаться 7 октября.

Отвод войск стал одним из условий проведения саммита «нормандской четверки» с участием российского президента Владимира Путина, его французского коллеги Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера Украины Владимира Зеленского, сообщила Газета.ru. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, перед проведением саммита в рамках контактной группы также необходимо письменно зафиксировать формулу Штайнмайера.

По данным Минобороны Украины, украинские силовики технически готовы к разведению сил. Условием для начала процесса в министерстве назвали соблюдение на участке отвода режима прекращения огня в течение семи дней.

В сентябре 2016 года представители ДНР, ЛНР, России, Украины и ОБСЕ подписали рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно нему, на трех участках — у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР) — предполагается создание зон безопасности.

Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. Однако в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.

«Азов» — украинский нацбатальон, деятельность которого запрещена в РФ.