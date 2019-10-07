США отказались участвовать в операции Турции на севере Сирии

Вашингтон, 7 октября. Белый дом сообщил об отказе США участвовать в военной операции Турции, которую Анкара планирует провести на севере Сирии.

Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В релизе, размещенном на сайте Белого дома, сообщается, что Вашингтон получил подтверждение, что военная операция Турции на севере Сирии «начнется скоро».

«Силы США, которые победили местный «халифат» ИГ1 (запрещена на территории России), не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не будут находиться поблизости от места ее проведения», — говорится в релизе.

Соединенные Штаты подчеркивают, что отныне Турция берет на себя ответственность за всех боевиков, взятых в плен на территории Сирии за последние два года.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара может начать операцию на севере Сирии «в любой момент». По его словам, целью военных действий станет очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности для бежавших от войны в Турцию граждан Сирии.

«Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может и завтра приступим», — сказал турецкий лидер.

Представитель арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» Мустафа Бали заявил, что в случае военных действий на севере Сирии курды ответят Турции «тотальной войной».

В ходе турецко-американских переговоров летом текущего года были достигнуты договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и работе «механизма безопасности» на севере Сирии. Как подчеркнул Эрдоган, Анкара готова начать военные действия в регионе, если Вашингтон будет затягивать формирование зоны безопасности.

Власти Сирии выступают категорически против турецко-американского соглашения, поскольку оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и противоречит нормам международного права и уставу ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.