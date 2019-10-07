В Радe обозначили «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса

Киев, 7 октября. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обозначил «красные линии» в законе об особом статусе Донбасса.

По словам Разумкова, ключевым остается вопрос о проведении выборов в регионах Донбасса.

«Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, это одна из тех «красных линий», о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия», — отметил спикер Рады.

Разумков заявил, что выборы в Донбассе можно будет провести лишь в том случае, если Киев получит контроль над границей. Он подчеркнул, что ОБСЕ должна признать их итоги. Спикер добавил, что власти Украины не будут нарушать названные «красные линии», поскольку от них зависят «территориальная целостность и суверенитет» страны.

На прошлой неделе контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую особый порядок самоуправления в Донбассе. Соответствующий закон должен вступить в силу в отдельных районах Луганской и Донецкой областей в день проведения выборов на временной основе и на постоянной основе — после признания их результатов ОБСЕ.

Россия, а также Донецкая и Луганская народные республики поприветствовали подписание «формулы Штайнмайера» в качестве шага к мирному урегулированию братоубийственного конфликта в Донбассе.

На Украине после согласования «формулы» начались акции протеста под лозунгами «сопротивления капитуляции».

Гражданская война на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, когда жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. Ответным шагом действующего тогда украинского президента Петра Порошенко стало проведение в регионе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.