Антонов заявил о необходимости продлить СНВ-3 «как есть»

Сан-Франциско, 7 октября. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США (СНВ-3) необходимо продлить «как есть». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Очень просто продлить договор, как есть. Если у США, как и у России есть собственные озабоченности по поводу других вопросов стратегической стабильности, пора собраться и взяться за эти вопросы. Мы готовы, мы все еще ждем положительного ответа от американской стороны», — сообщил Антонов на форуме «Диалог Форт-Росс» в воскресенье.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона глубоко обеспокоена сложившейся в сфере стратегической стабильности ситуацией. Антонов напомнил, что срок действия СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. После этого впервые за 50 лет не останется ни одного договора между Россией и США в этой сфере.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок действия истекает в феврале 2021 года. Договор можно заменить другим документом, либо продлить на пять лет. В Вашингтоне заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в 2020 году.

В июне занимавший тогда пост советника президента США Джон Болтон назвал договор «ущербным» и заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен. Он отмечал, что США настроены на формирование нового соглашения в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений. По словам Болтона, оно должно быть заключено при участии России и Китая.

Москва в августе предложила Вашингтону принять для продления двухстороннего соглашения конкретные меры, сообщила со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Газета.ru.

В начале сентября Лавров заявил о необходимости диалога по вопросу продления СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что со временем у Москвы возникает все больше вопросов на тему выполнения соглашения.