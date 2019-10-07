Эксперты назвали самые популярные автомобили среди пенсионеров в России

Москва, 7 октября. Эксперты агентства «Автостат» назвали наиболее популярные среди пожилых россиян марки автомобилей.

Согласно результатам проведенного «Автостатом» онлайн-опроса, первую строчку рейтинга занимает семейство LADA Classic с результатом в 3,1%. На второй позиции — Ford Focus, который выбрали 2,4% опрошенных. На третьем месте еще одна отечественная легковушка — LADA Samara, ее выбрали 2,2% респондентов.

Также в списке фигурируют Renault Logan, LADA Kalina, LADA Granta, Toyota Corolla, Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.

В ходе исследования, продолжавшегося с 2013 по 2019 год, эксперты обработали более 9 тысяч анкет, поступивших от респондентов в возрасте старше 55 лет.

Ранее «Известия» назвали самые популярные в России автомобили по итогам девяти месяцев текущего года. Лучше остальных в 2019 году в нашей стране продавалась LADA Granta, которую выбрали почти 97 тысяч россиян. Это на 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте по популярности — LADA Vesta, владельцами которой стали 83,5 тысячи человек. Третью позицию занимает корейская легковушка Kia Rio с показателем почти в 70 тысяч проданных в России машин.

Далее в списке фигурируют такие автомобили как Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и LADA Largus.

Отметим, что доля корейских машин на российском рынке в нынешнем году превысила 24%.