В США сравнили количество танков России и НАТО

Вашингтон, 7 октября. Россия обладает самым многочисленным парком танков в мире, пишет американский портал We Are The Mighty.

Издание сообщает, что Россия обладает парком в 22 тысячи бронированных боевых машин, тогда как страны Европы, входящие в НАТО, располагают немногим более 11 тысяч танков, а вместе с США и Канадой количество танков Североатлантического альянса достигает 18 тысяч.

Из стран НАТО больше всего танков у Турции — 3,2 тысячи, отмечает портал.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд констатировал, что Североатлантический альянс теряет военное превосходство над Россией. По его словам, генералы НАТО признают конкурентные преимущества Москвы в военной сфере.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление Денфорда, отметил, что оно доказывает целесообразность вложений в обороноспособность Российской Федерации.