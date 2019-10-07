Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве был чистым, как в тайге

Москва, 7 октября. Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Сибири отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище.

Накануне своего дня рождения Путин отдохнул в сибирской тайге в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Они совершили прогулку по лесу, любовались пейзажами и собирали грибы.

Шойгу выкопал куст брусники, после чего Путин пошутил, что министр посадит растение у себя на даче, но тот ответил, что для этого бруснике нужен другой климат.

«Воздух такой надо делать, воду такую надо делать», — сказал министр.

Один из участников прогулки поинтересовался, можно ли сделать такой воздух в Москве. Шойгу заявил, что этот вопрос стоит адресовать президенту.

«Надо стремиться, во всяком случае», — ответил Путин.

Отметим, Путин практически всегда проводит редчкие свободные выходные на природе, предпочитая регионы Южной Сибири — Туву, Алтай и Хакасию.

Одна из первых получивших широкую известность поездок Путина на отдых в Сибирь прошла в 2007 году. Тогда российский лидер в компании князя Монако Альбера II сплавился на лодке по порогам Енисея, пройдя почти полсотни километров и попутно занимаясь рыбалкой.

В 2013 году президент, отдыхая в Туве, смог поймать щуку весом в 21 килограмм и заявил, что этот трофей стал его личным рекордом в рыбной ловле.

Четыре года спустя, там же в Туве, Путин занимался подводной охотой. Тогда выслеживание рыбы заняло у него несколько часов и также завершилось успехом.

Ранее RT сообщил, что российский лидер проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких.