Сбербанк готовит предложение по улучшению безопасности банка после утечки

Сан-Франциско, 7 октября. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о подготовке предложения по улучшению системы безопасности после утечки данных.

По словам Грефа, в Сбербанке идет подготовка к реализации комплексной программы по улучшению системы безопасности после утечки данных клиентов банка.

«Мы готовим комплексное предложение, потому что эта проблема понятна, она универсальна для всех. Мы готовим предложения по улучшению регулирования и так далее», — сообщил Греф в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс», который проходит в Сан-Франциско.

На минувшей неделе Сбербанк сообщил о возможной утечке данных по кредитным картам как минимум 200 клиентов. Позже в банке заявили, что один из сотрудников кредитно-финансовой организации признал свою вину в связи с утечкой, в настоящее время дело передано сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее RT сообщил о возможной утечке базы данных абонентов домашнего интернета компании «Билайн».