Лавров и Помпео обсудили идею создания российско-американского делового совета

Сан-Франциско, 7 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из США Майк Помпео подтвердили планы по созданию российско-американского делового совета.

Договоренность о создании консультативного делового совета предпринимателей двух стран была достигнута в ходе встречи лидера РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, недавно главы внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов подтвердили эти намерения.

«Министр Лавров и госсекретарь Помпео подтвердили свое положительное отношение к этой инициативе на недавней встрече», — заявил Антонов.

Посол подчеркнул, что интерес американского бизнеса к российской экономике растет несмотря на санкции, а двусторонняя торговля уже третий год демонстрирует положительную динамику.

«Она достигла 16,1 миллиарда долларов за семь месяцев 2019 года. И рост закупок идет со стороны Соединенных Штатов. У США до сих пор самая большая доля прямых инвестиций в Россию», — сообщил Антонов.

Дипломат отметил, что около трех тысяч американских компаний обладают в России активами на общую сумму около 85 млрд долларов. Говоря о перспективах развития двусторонних отношений, Антонов сообщил, что для этого нужно решить ряд важных вопросов: прекратить задержания россиян по запросу США в третьих странах, вернуть России дипломатическую собственность, остановить «визовую войну» и улучшить условия работы дипмиссий двух стран.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент по поводу допроса депутата Госдумы РФ в Нью-Йорке.