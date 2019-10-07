Экс-глава МИД Латвии рассказал о позоре своей страны

Рига, 7 октября. Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что правительство страны позорит Латвию на международной арене.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал легионеров Ваффен СС «гордостью латышского народа и государства». По словам Юрканса, члены правительства страны «не знают, что делают» и позорят Латвию перед всем миром.

«Люди в правительстве просто не знают, что они делают. Они играют в государство. Если почитать газеты — сплошные скандалы, такое ощущение, что люди не понимают, что такое управление государством. Когда министра Пабрикс говорит какие-то пошлые вещи, в правительстве никто не реагирует, никто его не одергивает», — заявил Юрканс.

Как пишет «Газета.ру», ежегодно несколько сот человек принимают участие в Риге в шествии, посвященном дню легионеров Ваффен СС — неофициальному «празднику» в честь бойцов Латышского добровольческого легиона, входившего в состав войск СС.

Латышские добровольцы СС «отметились» не только в боях против Красной армии, но и в карательных операциях на территории Ленинградской области, Белоруссии, Псковской области и на Кавказе. При этом вся «добровольность» легионеров заключалась лишь в том, что принудительно мобилизованным Германией жителям Латвии предоставлялся выбор места службы: либо в латышском легионе СС, либо в обслуживающем составе немецких войск или на оборонных работах. Большинство «легионеров» были привлечены в войска СС за счет лучшего продовольственного и материального обеспечения.

Имеются многочисленные свидетельства зверств латышских легионеров, в том числе — расстрелы безоружных военнопленных, издевательства над женщинами, массовые расстрелы мирных граждан, уничтожение деревень, пытки раненых советских и польских солдат.