Меланью Трамп уличили в незнании иностранных языков

Вашингтон, 7 октября. Супругу президента США Меланью Трамп заподозрили во лжи о владении несколькими иностранными языками. Об этом пишет газета Daily Express.

Первая леди США ранее неоднократно заявляла, что свободно говорит на немецком, итальянском, французском и сербохорватском. Это заявление вызвало сомнение у американского лингвиста Джона Аравосиса. Он подверг анализу записи с публичными выступлениями Меланьи Трамп и пришел к выводу, что чаще всего она говорила на английском и родном словенском.

В частности, во время посещения одной из школ в Париже, где первая леди общалась учениками, Меланья лишь поприветствовала детей по-французски. А во время саммита G7 она слушала речь французского президента Эммануэля Макрона через переводчика.

Когда Меланья совершала визит в больницу в Италии, она лишь поздоровалась на итальянском, а также произнесла несколько «протокольных фраз», быстро перейдя на английский. По словам Аравосиса, супруга Трампа допустила ошибки даже в несложном приветствии. Кроме того, уровень итальянского у Меланьи Трамп вызывает вопросы и по итогам встречи американского президента с папой римским – судя по имеющимся видеозаписям, первая леди «смотрит на переводчика, чтобы понять, что тот говорит».

Также лингвист хотел проверить, насколько хорошо Меланья говорит по-немецки, однако не смог найти ни одного видео, где она бы изъяснялась на этом языке, пишет «Газета.ру».