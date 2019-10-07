Российские военные выполнят наблюдательные полеты над Швейцарией, Чехией и Словакией

Москва, 7 октября. Российские военные с 7 по 10 октября выполнят наблюдательные полеты над странами Европы в рамках Договора по открытому небу.

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергей Рыжков, группа российских военных инспекторов проведет ряд наблюдательных полетов на самолете Ан-30Б.

«Группа инспекторов планирует провести инспекцию района на территории Швейцарии. Она осуществляется для определения масштабов военной деятельности или отсутствия таковой в пределах указанного района площадью около 16 тыс. кв. км. Российские специалисты посетят учебные полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях», — рассказал Рыжков.

Также будет проведено наблюдение районов Чехии и Словакии. В свою очередь совместная комиссия Германии и США выполнит наблюдательный полет над российской территорией по заранее согласованному маршруту.

«В ходе полета российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», — отметил Рыжков.

Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств с целью укрепления доверия между странами путем контроля за военной деятельностью. Документ предоставляет право подписавшим его государствам совершать облеты территории друг друга. Российская Федерация ратифицировала договор в 2001 году. На сегодняшний день к нему присоединились 30 государств.