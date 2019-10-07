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Россия

Космические войска ВКС РФ засекли в 2019 году 30 ракетных пусков

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Космические войска ВКС РФ засекли в 2019 году 30 ракетных пусков

Москва, 7 октября. Комические войска Воздушно-космических сил РФ засекли в текущем году более 30 пусков ракет, в числе которых — баллистические.

О работе Космических войск ВКС РФ по контролю обстановки в ближнем космосе сообщает официальная газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

«В ходе боевого дежурства в этом году специалисты Космических войск ВКС провели более трех тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, обнаружили более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — пишет издание.

Как отмечает газета, Космические войска ВКС РФ в текущем году также обеспечили проведение 16 запусков космических аппаратов с российских космодромов «Плесецк», «Восточный» и «Байконур».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Крыму и на Крайнем Севере.  

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Источник: «Красная звезда»
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