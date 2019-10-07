Россия призвала США и НАТО присоединиться к мораторию на размещение РСМД

Вашингтон, 7 октября. Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон, а также остальных членов НАТО, присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Свое заявление он сделал, выступая на форуме «Диалог Форт-Росс» в Калифорнии.

Российский посол напомнил, что РФ не заинтересована в гонке вооружений.

«Чтобы предотвратить рост напряженности, президент России Владимир Путин объявил о решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и других регионах, пока там не будут размещены аналогичные виды вооружений США. Мы призываем США и другие страны НАТО присоединиться к такому мораторию», — заявил Антонов.

Ранее российский лидер Владимир Путин выступил с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Инициатива Путина была направлена как в основные страны Европы и Азии, так и в крупные международные организации. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, реакция НАТО на данный момент разочаровывает. Руководство НАТО уже заявило, что не собирается рассматривать предложение о моратории, так как оно «не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах».

Напомним, договор РСМД прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия в свою очередь все обвинения отвергает, заявляя, что полностью выполняет условия ДРСМД, пишет «Газета.ру». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.