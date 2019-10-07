Песков рассказал, как Путин собирается провести свой день рождения

Москва, 7 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин собирается провести свой день рождения. По его словам, российский лидер недавно побывал в тайге, а 7 октября он возьмет выходной, чтобы отпраздновать день рождения в кругу друзей и близких.

Президенту России в этот понедельник исполняется 67 лет. По словам Пескова, в эти выходные Путин побывал в сибирской тайге, пишет RT. Он добавил, что фотографии Путина в тайге будут опубликованы позже. Когда пресс-секретаря президента спросили, будет ли российский лидер отмечать свой день рождения на природе с близкими, Песков ответил утвердительно.

Иногда российский лидер вынужден отмечать день рождения прямо на работе, проводя в этот день встречи, совещания и официальные визиты. Также ему доводилось праздновать в компании иностранных коллег. Например, как-то раз в день рождения Путина к нему прилетел бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которые подарил российскому лидеру вышитое покрывало, на котором было изображено их рукопожатие. В другой раз Путин отметил свой день рождения в компании лидера Китая Си Цзиньпина.

Обстановка, в которой российский президент празднует свой день рождения, каждый год, как правило, разная. В 2000 году, в первый год президентской должности, Владимир Путин отпраздновал день рождения в Павловске, а в позапрошлом году свое 65-летие глава государства встретил в Сочи и провел его на работе.