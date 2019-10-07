Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Сан-Франциско, 7 октября. Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о предложении Вашингтону обменяться гарантиями о невмешательстве во внутренние дела.

Москва неоднократно предлагала Вашингтону обменяться подобными гарантиями, но не получила положительного отклика с американской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Соединенных Штатах.

«Мы давно предлагали обменяться письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Мы готовы дать такие заверения, но не получили никакой позитивной реакции», — заявил Антонов, выступая на форуме «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско.

Дипломат подчеркнул, что Россия неизменно выступает за расширение контактов с Соединенными Штатами в разных сферах.

«Мы выступаем за увеличение количества взаимных обменов между нашими гражданами в рамках деловых, личных, культурны, научных, спортивных, а также семейных и дружеских связей», — отметил он.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в якобы вмешательстве в свои внутренние дела, в том числе — в президентские выборы 2016 года. Провальным расследованием по данному делу в течение нескольких лет занимался американский спецпрокурор Роберт Мюллер. В нынешнем году он представил свой доклад, в котором не содержалось никаких существенных доказательств. Потерпев крах, Мюллер был вынужден подать в отставку.

Ранее Федеральное агентство новостей представило собственное расследование, раскрывающее факты вмешательства Вашингтона в российские выборы 2019 года. Удалось однозначно установить, что прошлым летом глава службы безопасности американского посольства в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального. Гражданин США обучал «оппозиционеров» проводить уличные акции протеста и противодействовать стражам правопорядка. Материалы, собранные ФАН, переданы в комиссию Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.