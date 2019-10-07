Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

Москва, 7 октября. Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости потребительского набора в 100 городах России.

В ходе исследования зарплаты (за вычетом подоходного налога) были рассчитаны на основе данных Росстата за первое полугодие 2019 года по средним и крупным предприятиям. Стандартный потребительский набор рассчитан на одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров, в него включены 112 товаров и услуг.

Данные были собраны в городах, где в общей сложности проживают более 65 млн человек. Как показало исследование, результаты которого приводит РИА Новости, уровень заработной платы в городах России сильно варьируется. В среднем в крупном российском городе работник получает сумму, в два раза превышающую средние потребительские расходы.

Лидером по уровню зарплат с поправкой на цены стала Москва. Здесь на среднюю зарплату можно купить 3,83 стандартных потребнабора. Совсем немного отстает Южно-Сахалинск с показателем в 3,81 набора товаров и услуг на одну среднюю зарплату. При этом по уровню цен оба города не попали даже в первую пятерку — самые высокие цены зафиксированы в Петропавловске-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске. Среди других городов с самыми высокими реальными зарплатами выделяются Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Самое низкое соотношение заработной платы к уровню цен — в южных городах России. Так, в Шахтах (Ростовская область) этот показатель составляет 1,36. Немногим лучше ситуация в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Из девяти городов, замыкающих рейтинг, пять — столицы республик Северного Кавказа.

Говоря о наиболее «зажиточных» миллионниках, эксперты выделяют Петербург, который находится на седьмой строчке рейтинга, а также Красноярск, Уфу, Екатеринбург и Казань.

Городом с самой низкой стоимостью стандартного потребительского набора эксперты назвали Саранск.