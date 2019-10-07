В ФБР отказались комментировать допрос депутата Юмашевой

Нью-Йорк, 7 октября. Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать инцидент с задержанием депутата российской Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

«Спасибо за ваш запрос. У нас нет комментариев, мы советуем вам обратиться в госдепартамент», — гласит сообщение пресс-службы ФБР.

Как отметили в РИА Новости, пока что им не удалось получить соответствующий комментарий Госдепартамента США.

Юмашева была задержана в аэропорту Нью-Йорка вскоре после прибытия в США, пишет RT. Как рассказал посол России в США Анатолий Антонов, ее провели в отдельную комнату, изъяв документы, после чего некий человек, представившийся сотрудником ФБР, на протяжении часа задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы», а затем предложил пообщаться в неформальной обстановке – например, в кафе.

Российское посольство уже направило ноту протеста в государственный департамент США с требованием дать объяснение этому инциденту.

Несколько дней назад ряд российских делегатов, планировавших принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс» получили от властей США отказ в выдаче им виз.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, проходящий в Калифорнии форум направлен на укрепление и развитие российско-американского сотрудничества, и представители РФ все равно примут в нем участие. Отметим, что ранее США отказали в выдаче виз членам российской делегации перед стартом Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.