Путин в компании Шойгу сходил за грибами в тайгу

Москва, 7 октября. Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу отдохнули в сибирской тайге, сходив за грибами.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в сибирской тайге Путин побывал незадолго до 7 октября — своего дня рождения. На распространенных в Сети кадрах и снимках российский лидер в компании министра обороны РФ гуляют по осеннему лесу, любуются горными пейзажами и собирают грибы. В качестве сувенира Путин взял таежную шишку.

Отметим, это не первый случай, когда Путин отдыхает в Сибири. В прошлом году во время отпуска он побывал в Туве, где вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым сплавился на лодке по одной из рек, совершил прогулку по горам и собирал ягоды.

В 2017 году президент также провел два дня в Сибири. Тогда он занимался подводной охотой и рыбачил в горных озерах.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что свой день рождения Владимир Путин планирует отпраздновать в кругу родных и близких.