Дочь Заворотнюк снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте

Москва, 7 октября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала свою фотографию, на которой она предстала в платье с глубоким декольте. Некоторые увидели в этом обнадеживающий знак для поклонников актрисы, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием.

Фотография 22-летней дочери Заворотнюк была опубликована в Instagram. Кроме того, стало известно, что Анна приняла участие в фотосессии, в ходе которой она позировала в различных нарядах на московских улицах. Как пишет KP.ru, дочь актрисы вместе со своей подругой запустила собственную линию одежды и сейчас создает лукбук для новой коллекции.

Родственники Заворотнюк пока не сообщают никаких подробностей о состоянии актрисы, поэтому большая часть информации о ее здоровье базируется на данных, которые распространяют анонимные источники.

Напомним, летом в СМИ просочилась информация, что актриса тяжело больна. Пресса со ссылкой на неназванные источники утверждает, что у знаменитой актрисы рак мозга последней стадии. При этом родные и близкие звезды не комментируют эти сообщения.

По некоторым данным врачи, наблюдавшие за состоянием больной Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль звезды сериала «Моя прекрасная няня» неоперабельна.

Директор актрисы Марина Потапова ранее дала короткий комментарий прессе, в котором опровергла появившиеся слухи о смерти Заворотнюк. С аналогичным заявлением выступил и друг актрисы, который предпочел остаться неназванным. По его словам, всех друзей и близких Заворотнюк попросили не давать комментарии прессе о ее состоянии.