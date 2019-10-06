Гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда на Украине

Черкассы, 6 октября. Гоночный автомобиль во время заезда в Черкассах потерял управление и въехал в толпу. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент был снят на видео одним из очевидцев ДТП. Во время заезда автомобиль занесло на трассе и его выбросило на обочину. Машина столкнулась с 31-летним мужчиной, которого ударов подбросило на несколько метров в воздух. Сейчас он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Предположительно, трасса изначально была плохо подготовлена к заезду, а городской совет, организовавший гонки, не посоветовался с полицией относительно организации безопасности на своем мероприятии.

Стоит отметить, что во время проведения мероприятия возникли и другие проблемы. Например, одну машину развернуло на мокром асфальте, другая потеряла колесо еще до начала гонок.