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Гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда на Украине

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Гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда на Украине

Черкассы, 6 октября. Гоночный автомобиль во время заезда в Черкассах потерял управление и въехал в толпу. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент был снят на видео одним из очевидцев ДТП. Во время заезда автомобиль занесло на трассе и его выбросило на обочину. Машина столкнулась с 31-летним мужчиной, которого ударов подбросило на несколько метров в воздух. Сейчас он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Предположительно, трасса изначально была плохо подготовлена к заезду, а городской совет, организовавший гонки, не посоветовался с полицией относительно организации безопасности на своем мероприятии.

Стоит отметить, что во время проведения мероприятия возникли и другие проблемы. Например, одну машину развернуло на мокром асфальте, другая потеряла колесо еще до начала гонок.

 

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Источник: РИА Новости
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