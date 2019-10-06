Трамп заявил, что семья Байдена была подкуплена

Вашингтон, 6 октября. Семья бывшего вице-президента США Джо Байдена могла быть подкуплена, написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.

«Семья Байдена была подкуплена, ясно и просто! Спящий Джо (Джо Байден, — Прим. ФАН) заявил, что он никогда не разговаривал с украинской компанией (Burisma Group, — Прим. ФАН), и теперь появилась фотография, где он играет в гольф с президентом компании и Хантером», — написал Трамп.

Кроме того, американский президент усомнился, что на выборах 2020 года ему придется бороться именно с Байденом.

Ранее Байден заявил, что Трамп «злоупотребляет» своими президентскими полномочиями, используя свой высокий пост для продвижения личных, а не национальных интересов. Также он выразил возмущение обвинениями Трампа как в свой адрес, так и в адрес своей семьи, пишет газета «Известия».

Напомним, американские СМИ написали, что Трамп потребовал от Зеленского начать расследование в отношении члена совета директоров украинской газовой компании Burisma Holdings Хантера Байдена. После этого его отец Джо Байден призвал Трампа опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским.

25 сентября Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа. По словам конгрессменов, глава Белого дома «предал должность президента и национальную безопасность» США. В этот же день администрация президента США опубликовала полную стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, который являлся членом совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.