Трамп заявил, что семья Байдена была подкуплена

Вашингтон, 6 октября. Семья бывшего вице-президента США Джо Байдена могла быть подкуплена, написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.
«Семья Байдена была подкуплена, ясно и просто! Спящий Джо (Джо Байден, — Прим. ФАН) заявил, что он никогда не разговаривал с украинской компанией (Burisma Group, — Прим. ФАН), и теперь появилась фотография, где он играет в гольф с президентом компании и Хантером», — написал Трамп.
Кроме того, американский президент усомнился, что на выборах 2020 года ему придется бороться именно с Байденом.
Ранее Байден заявил, что Трамп «злоупотребляет» своими президентскими полномочиями, используя свой высокий пост для продвижения личных, а не национальных интересов. Также он выразил возмущение обвинениями Трампа как в свой адрес, так и в адрес своей семьи, пишет газета «Известия».
Напомним, американские СМИ написали, что Трамп потребовал от Зеленского начать расследование в отношении члена совета директоров украинской газовой компании Burisma Holdings Хантера Байдена. После этого его отец Джо Байден призвал Трампа опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским.
25 сентября Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа. По словам конгрессменов, глава Белого дома «предал должность президента и национальную безопасность» США. В этот же день администрация президента США опубликовала полную стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, который являлся членом совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.
The Biden family was PAID OFF, pure and simple! The fake news must stop making excuses for something that is totally inexcusable. Sleepy Joe said he never spoke to the Ukrainian company, and then the picture came out where he was playing golf with the company boss and Hunter.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019