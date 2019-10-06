Эрдоган обсудил с Трампом зону безопасности на севере Сирии

Анкара, 6 октября. Телефонный разговор состоялся между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его американским коллегой Дональдом Трампом. Главной его темой стало создание зоны безопасности на севере Сирии.

Стоит отметить, что ранее Эрдоган, выступая на воскресной встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, заявил, что в США не выполнили поручение Трампа по выводу американских войск с восточного берега реки Евфрат в Сирии. Кроме того, Эрдоган напомнил, что идея создания зоны безопасности в северо-восточной Сирии поднималась еще на переговорах с предшественником Трампа Бараком Обамой.

«Я лично показывал Обаме районы, которые может охватить эта зона. В последующем Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция», — приводит слова Трампа газета «Известия».

Напомним, приказ о полном выведении войск США из Сирии Трамп отдал в декабре 2018 года. Тогда же он заявил о разгроме сил террористической группировки. Правда, уже 1 января 2019 года Трамп сообщил, что никогда не был сторонником поспешного вывода американских военных из САР, и продлил срок выведения войск до четырех месяцев.