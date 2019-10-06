Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 6 октября. Режим прекращения боевых действий продолжает нарушаться на территории Идлибской зоне деэскалации в Сирии со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, российские специалисты зафиксировали 26 обстрелов за 5 октября. Боевики наносили удары по населенным пунктам в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

В ЦПВС призвали командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также Бакин рассказал о продолжении работ в Сирии, направленных на невоенное разрешение конфликта в республике и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Он отметил, что с 20 сентября 2015 года в Сирию вернулось более шестисот тысяч человек. Кроме того, в свои дома возвратились свыше 1,3 миллиона внутренних переселенцев, пишет «Газета.ру». Усилиями российских специалистов продолжается восстановление инфраструктуры и создание условий для возвращения беженцев.