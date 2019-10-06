Агенты ЦРУ прибыли в ЦАР из-за миссии российских миротворцев

Москва, 6 октября. Советник по национальной безопасности президента Центральноафриканской Республики Валерий Захаров рассказал журналисту телеканала «Россия 1» Александру Рогаткину о контактах находящихся в ЦАР российских инструкторов с представителями ЦРУ, которые также прибыли в эту страну.

Журналист ВГТРК Рогаткин снял фильм о текущей ситуации в ЦАР. В воскресенье состоялся показ второй части репортажа под названием «Рогаткин — 2». Отдельное внимание в нем отведено присутствию в Центральноафриканской Республике американского контингента.

На верхнем этаже отеля Убанги в столице страны Банги разместилась так называемая резидентура Центрального разведывательного управления. Как сообщил советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров, там находится небольшое подразделение ЦРУ. По его словам, автомобили американцев-агентов, оборудованные пеленгаторами, регулярно ездят по столице. Их главная задача — пеленгация эфира.

Ввиду того, что в Центральноафриканской Республике находятся российские инструкторы, американцы были вынуждены прислать туда своих агентов, которые не считают нужным даже скрывать своих задач. Захаров отметил, что присутствие американцев в стране, по мнению властей США, «необходимая мера», а точнее — «соблюдение политического баланса».

«Не обращайте на нас внимания, сказали они (представители ЦРУ. — Прим. ФАН). Да, конечно. Будем обращать! — возмутился Захаров. — <...> Они пришли познакомиться, и не только познакомиться. Они также стали активно оказывать помощь центральноафриканскому правительству. То есть Россия взбодрила всех на оказание еще большей помощи».

По его словам, все стали соревноваться, кто больше поможет этой стране.

Напомним, что в Центральноафриканской Республике на протяжении многих лет продолжается гражданская война. К началу 2018 года более 70% территории ЦАР находилось под контролем различных группировок, о чем свидетельствуют данные международных правозащитных организаций. В августе 2018 года в столице Судана состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в ЦАР. 5 февраля 2019 года властями ЦАР было подписано мирное соглашение с 14 вооруженными группировками, действующими на территории страны.

Добавим также, что кроме подготовки местных военных российскими инструкторами, Российская Федерация оказывает африканской стране и другую поддержку. В частности, в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в ЦАР российское оружие на безвозмездной основе. Это не первая такая поставка: в конце января с согласия членов комитета Совета Безопасности ООН 2127 была осуществлена поставка партии стрелкового вооружения и боеприпасов для армии ЦАР.