Завершилось голосование на парламентских выборах в Тунисе

Тунис, 6 октября. Завершилось голосование на выборах депутатов тунисского парламента, об этом сообщают власти страны. Наблюдатели уже отметили, что явка в течении дня была низкой.

Избирательные участки закрылись в шесть часов вечера (20:00 по московскому времени). Итоги экзит-поллов ожидаются в ближайшее время, а предварительные результаты будут объявлены избиркомом в среду, 9 октября.

Руководитель партии «Сердце Туниса», являющийся также кандидатом на пост президента бизнесмен Набиль аль-Каруи, который сейчас находится в заключении, уже объявил, что большинство голосов досталось его партии. Политическое движение «Сердце Туниса» было создано четыре месяца назад и ставит своей приоритетной задачей борьбу с бедностью.

Потенциальными избирателями в Тунисе являются более семи миллионов человек. Стоит отметить, что парламентские выборы проходят между первым и вторым турами президентских выборов. Для многих стало неожиданностью, что ни премьер Юсеф аш-Шахед, ни глава Минобороны Абдель Карим аз-Збиди не сумели пройти во второй тур, пишет «Газета.ру».

Во второй тур президентских выборов прошли два претендента на должность главы государства, голосование запланировано на 13 октября. Кандидатами стали профессор конституционного права Каис Саид, набравший в первом туре 18,4% голосов, и бизнесмен Набиль аль-Каруи, набравший 15,58% голосов. Напомним, что президент Туниса избирается путем всеобщего, равного и тайного голосования на пятилетний срок.