На территориях Ливии, подконтрольных Правительству национального согласия, царит беззаконие — и бандиты, связанные с властями, спокойно готовы убивать людей из-за каждой мелочи.

В социальных сетях распространяется снятое в Ливии видео, в котором неизвестные боевики хладнокровно убивают молодого человека на глазах у свидетелей. Как оказалось, убийца непосредственно связан с главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем и действующими от имени Триполи террористическими группировками.

Как сообщает информационное агентство Al Arabiya, убийство произошло посреди бела дня на одной из улиц Триполи. Молодой человек подбежал к стоящему на улице автомобилю и потребовал что-то у сидящих внутри. Вышедшие из автомобиля вооруженные люди в штатском застрелили его на месте и ранили его товарища, спешившего на помощь. Бандиты чувствовали себя настолько уверенно, что помахали свидетелям, прежде чем сесть обратно в машину и уехать. Убитого звали Шеб Рахид Бакуш, как выяснило агентство Afrigate News.

То, что в Триполи царит криминал и терроризм, виновниками которых стали банды, поддерживающие Правительство национального согласия, известно давно. Инцидент стал одним из сотен, о которых стало известно за последние месяцы. Люди, живущие на территории Ливии, подконтрольной ПНС, регулярно публикуют в социальных сетях жуткие видео с жертвами и издевательствами боевиков. Сообщать о беззакониях в стране им приходится анонимно, потому что банды могут найти и отомстить. Об этом пишет мужчина, опубликовавший видеодоказательство того, что боевики ПНС практикуют пытки в отношении мирных жителей.

Бандиты в Триполи делают что хотят, потому что непосредственно связаны с властной верхушкой Правительства национального согласия, «единственного законного правительства Ливии», как любят заявлять о себя покровители триполитанских боевиков.

Стало известно о двух версиях трагического происшествия, сообщает Afrigate News: по одной, причиной стал дорожный конфликт — правда, суть его не вполне понятна. Другая версия проще — убийцы просто взяли несколько флаконов дорогих духов и пару наручных часов из магазина, и отказались платить. Молодой Аль-Бакуш догнал наглых воров — и поплатился жизнью.

Как оказалось, убийца является сыном сподвижника Сараджа Абдула-Раззаки аль-Башти, одного из главных шейхов исламского движения «Братья-мусульмане»1 в Ливии («Братья-мусульмане» запрещены в РФ. — Прим. ФАН). «Братья-мусульмане» — важная опора ПНС и Сараджа и одна из основных группировок боевиков, действующих в Ливии, которая не раз была замечена в поддержке «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Аль-Башти был одним из подстрекателей к мятежам в трагическом для Ливии 2011 году. Он известен среди ливийцев, как подстрекатель к вооруженному противостоянию между городами Завия, Варшафана и соседними районами.

«Уважаемый человек» был вынужден отреагировать на сообщения о том, что его сын спокойно выстрелил мирному жителю в голову на глазах у многочисленных свидетелей. Позавчера Аль-Башти, как пишет ливийское агентство Jana Ly, опубликовал запись в Facebook, которую вскоре удалил: он утверждал, что его сына «пытались разоружить, когда он возвращался с фронта» (из видео вполне очевидно, что это не так).

Крупный шейх — по сути, идеологический и политический руководитель боевиков, поддерживающих ПНС Сараджа, постарался обелить своего сына, как мог — мол, «на парня напали, он испугался и случайно выстрелил человеку в голову», — и пообещал, что якобы не будет пытаться помочь сыну-убийце уклониться от ответственности. Верится в это слабо. Тем более имеется видеозапись происшествия.

Трагедия, произошедшая среди бела дня в Триполи наглядно показывает общую ситуацию на территории, подконтрольной Правительству национального согласия. Такие группировки, как «Братья-мусульмане» или «Ансар аш-Шария» (с которыми также связан Аль-Башти), открыто и без какой-либо опаски терроризируют население Триполи.

Именно через порты Триполи в страну попадают иностранные боевики, которых Сараджу «поставляют» Турция и Катар для борьбы с Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. В то время, как экономика Ливии сократилась втрое со времен Каддафи, и простые ливийцы зачастую голодают, боевики — такие как Азим аль-Башти — пользуются полной вседозволенностью. Они крайне нужны Сараджу, против которого, отказавшись служить иностранным силам, пошла национальная армия страны. Главной задачей террористов остается сохранение и удержание запасов нефти и ключевых нефтепроводов, через которые нефть попадает из месторождений на корабли, которые везут ее на продажу в другие страны.

Нефтяные деньги позволили Сараджу «купить» западных партнеров, которые поддержали его в ООН. Однако фельдмаршал Халифа Хафтар — старый военачальник Каддафи, который считает, что нефть Ливии принадлежит народу страны — во всеуслышание объявил, что намерен изгнать из Триполи «Братьев-мусульман» и другие банды — от мелких гангстеров до исламских террористов, связанных со зловещими «Аль-Каидой»1 и «Исламским государством» (обе террористические группировки запрещены в РФ).

Войска Хафтара в настоящее время продолжают штурм Триполи. Если им удастся одержать победу, народ Ливии сможет вздохнуть свободнее — по крайней мере, военный порядок ЛНА не допустит, чтобы столицу страны контролировали банды, убивающие мирных людей на улицах.

1 Организация запрещена на территории РФ.