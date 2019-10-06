Врачи предупредили об опасности лака для ногтей

Москва, 6 октября. Соединения, входящий в лак для ногтей, могут нанести непоправимый вред организму человека, предупреждает ряд врачей и экспертов.

Чтобы лак не густел со временем, в него добавляют формальдегид; блеск и ровное покрытие обеспечивается толуолом, а появление трещин предотвращают с помощью дибутилфталата.

«Дибутилфталат оказывает воздействие на эндокринную систему человека и на репродуктивную. Его запрещают в некоторых странах. Формальдегид также является высокотоксичным соединением. Предположительно, он вызывает онкологические заболевания», — приводит телеканал НТВ слова инженера-исследователя института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольги Мулиной.

По словам другого эксперта, токсиколога Евгения Ковалева, последствия от воздействия этих соединений могут проявиться даже спустя десятки лет после их использования. Наиболее вероятными являются проблемы с печенью и легкими.

«Может быть воздействие на печень, большая вероятность развития цирроза, большая вероятность обструктивного бронхита», — заявил он.

Более того, если у лака истек срок годности, в нем образуются новые токсичные соединения. Это может стать серьезной проблемой, если в маникюрном салоне не обращают должного внимания на срок годности и целостность флакона.

Так как некоторые владельцы салонов производят лаки сами, они выбирают самые дешевые ингредиенты, которые также могут представлять угрозу для здоровья клиентов.

Как пишет «Газета.ру», врачи рекомендуют использовать те лаки, на которых есть надписи 3-FREE или 5-FREE. Это означает, что в данном лаке отсутствуют три или пять опасных соединений. Также очень важно обращать внимание на срок годности лака после вскрытия упаковки.