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«Билайн» сообщил об утечке данных клиентов

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«Билайн» сообщил об утечке данных клиентов

Москва, 6 октября. Один из четырех крупнейших российских операторов связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») расследует утечку личных данных своих клиентов. Речь идет об абонентах фиксированного Интернета.

В компании признали, что данный факт действительно имел место, однако большая часть слитой информации оказалась устаревшей.

«В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах. Были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности», — отметил представитель оператора.

О масштабах утечки не сообщается, но анонимные ресурсы полагают, что речь может идти о данных 8 млн пользователей. «Вымпелком» не исключает, что слив персональной информации был организован целенаправленно и носил заказной характер, передает телеканал 360.

На днях стало также известно о крупной утечке информации по кредитным картам в Сбербанке, которая затронула не менее 200 клиентов финансовой организации. Виновником оказался сотрудник банка, который вышел на связь со злоумышленником. Он уже дал признательные показания.

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Источник: Телеканал 360
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