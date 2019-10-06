Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве

Киев, 6 октября. Отказ таксиста везти бывшего президента Украины Петра Порошенко с митинга против имплементации «формулы Штайнмайера» попал на видео. Короткий видеоролик разместил на своей странице в Facebook Богдан Гребенюк.

На опубликованных кадрах видно, как Порошенко что-то спрашивает у водителя такси и слышит отчетливое «нет» в ответ. Затем экс-президент забирается в салон чуть глубже и о чем-то говорит с водителем. Не сумев, по всей видимости, договориться, Порошенко был вынужден покинуть машину и пойти дальше.

Бывший украинский президент стал одним из участников акции протеста против «формулы Штайнмайера», которая проходит сейчас в центре Киева. Организовавшие протест националисты назвали его вече (совет, сходка. — Прим. ФАН) «Нет капитуляции!». Федеральное агентство новостей уже публиковало подробный репортаж с этого мероприятия.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», сообщала «Газета.ру». Она была названа по имени президента Германии, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. «Формула Штайнмайера» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе. Данные меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Это событие уже вызвало волну критики на Украине. В частности, свое недовольство подписанием соглашения выразил бывший президент Петр Порошенко.