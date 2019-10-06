ДНР обратилась в ОБСЕ после обстрела журналистов в Донбассе

Донецк, 6 октября. Армия Донецкой Народной Республики сделала экстренное заявление в связи с очередным обстрелом со стороны украинской армии.

В Донецке отметили, что в воскресенье ВСУ обстреляли населенный пункт Коминтерново из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и зенитных установок. Огонь ведется по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

Только за последние сутки в результате обстрелов пострадали восемь домовладений. Всего за неделю украинские силовики разрушили и повредили 17 домов и ранили двух жителей ДНР.

В Донецке связывают усиление интенсивности обстрелов с активизацией работы по отводу сил. Власти ДНР полагают, что украинское командование пытается спровоцировать народную республику на ответный огонь, чтобы под этим предлогом сорвать намеченные мероприятия.

«Данные факты являются неоспоримыми доказательствами целенаправленного срыва мирных инициатив Зеленского. Мы призываем СММ ОБСЕ вмешаться в происходящее и принудить командование оккупационных сил взять под контроль разбушевавшихся боевиков», — говорится в заявлении.

Как сообщает телеканал 360, в воскресенье под обстрел попала съемочная группа газеты «Известия», которая снимала репортаж в Коминтерново. Журналисты успели спрятаться в подвал, поэтому инцидент обошелся без погибших и пострадавших.

Напомним, что в 2016 году между воюющими сторонами было подписано соглашение о разведении сил на трех участках — в Золотом, Петровском и в Станице Луганской. Мероприятия в Золотом и Петровском запланированы на 7 октября. Кроме того, Украина подписала «формулу Штайнмайера» (мирный план, являющийся упрощенной версией минских соглашений). В Кремле рассчитывают, что скоро наступит ясность в этом вопросе. Ожидается, что на следующей неделе украинские представители посетят Донбасс, чтобы согласовать этот процесс.