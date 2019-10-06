Журналист ВГТРК рассказал о поставках российского оружия в ЦАР

Москва, 6 октября. Журналист телеканала «Россия-1» Александр Рогаткин снял фильм о текущей ситуации в Центральноафриканской Республике. В воскресенье состоялся показ второй части репортажа под названием «Рогаткин — 2». В фильме затрагивается тема поставки российского оружия в ЦАР.

В репортаже показан приземлившейся в столице ЦАР российский транспортный самолет ИЛ с оружием на борту, который встречают правительственная делегация. Разгрузка груза происходит под контролем инспекторов ООН. В разгружаемых ящиках ручные пулеметы, автоматы Калашникова, а также знаменитые «трехлинейки».

Поставки оружия из России происходят с разрешения Совбеза ООН. Известно, что на данный момент с ЦАР частично сняты санкции, которые были введены из-за гражданской войны.

«Сейчас мы получили 14 самолетов. Это вторая партия поставки оборудования. Мы благодарны за сотрудничество. Вы знаете, чтобы встать на ноги стране, которая в кризисе, необходимо участие многих друзей», — сообщила представитель правительственной делегации Мари Ноэль Койяра.

После переворота в 2013 году в стране были разграблены и уничтожены все арсеналы. Благодаря России ситуация меняется в лучшую сторону.

Первый секретарь посольства РФ в ЦАР Виктор Токмаков указал на то, что практически все военные структуры и структуры безопасности были разрушены в ходе кризиса в стране, в связи с чем властям пришлось практически с нуля восстанавливать их. В этом процессе восстановления Россия сыграла важнейшую роль, отметил он.

Министр внутренних дел и общественной безопасности ЦАР Анри Ванзе Лингуассара также сообщил, что считает вклад России в установлении мира в ЦАР главным. По его словам, после того, как состоялась встреча в Хартуме, в Банги стало меньше грабежей и убийств.