Потрясенный смертью Бушмина Россель рассказал о борьбе вице-спикера с раком

Москва, 6 октября. Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин долгое время перед смертью боролся с раком, хотя внешне его состояние здоровья казалось хорошим. Об этом рассказал бывший свердловский губернатор Эдуард Россель, сейчас представляющий регион в Совете Федерации.

«Я только от вас узнал о кончине Евгения Викторовича и потрясен этой новостью. Я знаю, что он действительно болел раком, проходил лечение, его облучали, вроде была положительная динамика», — приводит слова сенатора газета Ura.ru.

По его словам, Бушмин недавно вышел на работу, и почти все были убеждены, что он окончательно поправился. На последнем заседании Совета Федерации он выглядел «очень хорошо», а его внезапная смерть стала для многих неожиданностью.

Россель добавил, что покойный вице-спикер был высоким профессионалом и грамотнейшим человеком, с которым было интересно работать. По словам сенатора, он был порядочным человеком и оставил о себе только лучшие воспоминания.

В верхней палате российского парламента Бушмин занимался вопросами экономического блока, бюджета и финансовых рынков. В минувшую пятницу он отпраздновал свой 61-й день рождения. Он был награжден несколькими медалями и орденами, включая орден Александра Невского.

Смерть вице-спикера Совфеда наступила в воскресенье, 6 октября. Причиной стало затянувшееся онкологическое заболевание. Как сообщается, похороны пройдут 8 октября в Москве.