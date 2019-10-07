Сирия, 7 октября. 14 тысяч боевиков присоединятся к операции турецкой армии «Источник мира». Штаб «Хуррас ад-Дин» ликвидирован ВКС РФ в Идлибе. ИГ1 вымогает у главврача больницы в Ат-Таяне 3 миллиона сирийских лир. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиудар по двум штаб-квартирам боевиков «Хуррас ад-Дин» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепления «Тахрир аш-Шам» в Хаме разрушили противотанковую ракетную установку, наносят точечные удары по расположениям радикалов на юге Идлиба в районе города Джиср-аш-Шугур.

«Исламское государство»1: подозреваются в минировании автомобиля курдского патруля и вымогает деньги и главврача больницы города Ат-Таяна в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): пообещала направить на восток Сирии 14 тысяч боевиков, чтобы поддержать операцию турецкой армии «Источник мира», обстреляла на севере Алеппо позиции SDF.

Курды: потеряли семь человек в результате подрыва патрульного автомобиля на востоке провинции Дейр-эз-Зор, разминировали мост, в Ракке провели рейд и совместное патрулирование с силами международной коалиции.

ВС Турции: нанесли авиаудар по деревне на севере Ирака по местам предположительного расположения боевиков «Рабочей партии Туркестана», к границе с Хасакой направили подкрепления и тяжелую технику.

Международная коалиция: присоединилась к рейду SDF на севере Ракки, в Хасаку направила подкрепление и провела разведывательный вылет.

Провинция Алеппо

В первой половине дня на севере провинции продолжились столкновения между курдскими радикалами «Отрядов народной самообороны» (YPG) и протурецкими боевиками в районе города Манбидж у аэропорта Менах. Стороны обменялись ракетными ударами.

Медиаресурс трекинга и наблюдения за воздушным пространством на Ближнем Востоке Intel Sky опубликовал данные о вылете турецких разведывательных самолетов. Турки провели разведку над сирийско-турецкой границе, включая север Алеппо. Разведывательные вылеты совпали с активными боевыми действиями курдов против протурецких отрядов ССА.

В поселке Тархин и в городе Аль-Раи прогремели два взрыва, о чем сообщает Twitter-канал Rojava Network. Всего пострадало 18 человек. Утром несколько членов «Сирийской национальной армии» (новое формирование из объединенных протурецких боевиков и вооруженной оппозиции) пострадали при взрыв самодельной бомбы, заложенной в их автомобиль в городе Джераблус. Бомба, установленная в машине полевого командира «Ахрар аш-Шам», детонировала при попытке ее демонтировать.

На востоке Алеппо был замечен конвой грузовиков с 150 тоннами российской гуманитарной помощи для нуждающихся жителей Сирии, который сопровождали ВС РФ, о чем сообщает источник в сети Twitter (@akhbarsyria81). В дальнейшем гуманитарный груз будет распределен между провинциями и направлен координаторами в наиболее пострадавшие во время боевых действий поселки и города.

Вечером САА нанесла ракетный удар по базе джихадистов «Тахрир аш-Шам», которые скрываются у центра ИКАРДА, как передал портал Electro Media. Ранее сообщалось, что отряды радикалов получили подкрепление от альянса из Идлиба после чего развернули новые позиции на западе провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» потребовали у главврача больницы города Ат-Таяна 3 миллиона сирийских лир. Неделю назад боевики оставили письмо с угрозами у дверей дома Мухаммеда Саида Аль-Мадада с требованием выплатить налог за пользование имуществом. Не получив денег, боевики вернулись и закидали его дом ручными гранатами, о чем сообщает агентство Step News. Врач и его семья не пострадали. Аналогичным образом боевики пытались расправиться в прошлом месяце с начальником отдела водоснабжения Дейр-эз-Зора. Особо отметим, что террористы занимаются вымогательством в зоне оккупации курдских боевиков и международной коалиции, которые в данной ситуации бездействуют.

В деревне Касра был подорван патрульный пикап боевиков «Демократических сил Сирии». Как передает информагентство Step News, семь боевиков, которые находились внутри салона автомобиля скончались на месте. Силы внутренней безопасности SDF считают, что за нападением на патруль стоят боевики «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия продолжила утром наносить удары по позициям радикалов в районе поселка Хиш, Кафр-Увейд, Аль-Гассания и Аль-Джанудия. Утром правительственные силы открыли огонь из артиллерии по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Кафр-Набель и Кафр-Саджна о чем сообщает информагентство Halab Today TV.

Днем «Тахрир аш-Шам» открыл огонь по группе молодых людей, которые везли партию сигарет из Алеппо в Идлиб. Один человек скончался от полученных ран, остальные успели скрыться.

ВКС РФ нанесли точечные удары по двум штабам боевиков «Хуррас ад-Дин» (сирийский «филиал» запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида»11). Согласно информации портала Al Masdar, в результате авиаудара были ликвидированы по меньшей мере девять боевиков и как минимум 12 террористов «Хуррас аль-Дин».

Силы специальной 25 дивизии САА (В прошлом спецназ «Силы Тигра») во главе с бригадным генератором Сухейлем Аль-Хасаном готовятся к новой операции на юге провинции Идлиб, о чем информирует медиаресурс Muraselon.

Боевики «Сирийской национальной армия» заявили, что направят 14 тысяч бойцов в зону турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщает Baladi News. В заявлении боевики, что присоединятся к военным действиям Турции с целью восстановления мира на востоке Сирии, для создания там безопасной среды для возвращения беженцев.

Провинция Ракка

США перебрасывают дополнительные силы в район города Телль-Абьяд на сирийско-турецкой границе, о чем сообщает новостное агентство Rojava Network. Подкрепления военнослужащих США были распределены на контрольно-пропускных пунктах. Военный совет «Демократических сил Сирии» подтвердил, что самолеты ВВС США проводят воздушную разведку у границ Турции.

Twitter-канал XXVII27 сообщил, что в турецкую провинцию Хатай продолжают прибывать конвои с подкреплениями, бронетехника и стройматериалы. Курды в свою очередь бросили больше рабочих на прокладывание тоннелей у поселка Сулук и рытье траншей, со своей стороны.

Во второй половине дня SDF провели рейд совместно с военнослужащими армии США и прочесали территории от Тель-Абъяда вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает Step News.

В свете длящейся подготовки к столкновению с армией Турции, курды повышают меры безопасности, но происходит это не без перегибов на местах. Источники агентства Al Nour передали, что беременная женщина умерла от сильного кровотечения на блокпосте SDF на въезде в город Ракка. Братья везли беременную сестру, роды которой протекали с осложнениями, в городской госпиталь, однако курдские боевики не пропустили их в город. Близ казарм SDF был арестован мужчина, которого обвинили в том, что он проводил незаконную видеосъемку расположения курдской штаб-квартиры в городе.

Провинция Хама

Оппозиционные источники сообщают о ряде убитых и раненых военнослужащих сирийской арабской армии, в результате взрыва боеприпасов на складе в районе поселка Хаялен, расположенном поблизости от города Скальбия, как отмечает Twitter-канал OGN News. По информации лояльного оппозиции портала Step News, в результате подрыва склада пострадало якобы 18 военнослужащих САА и союзных сил. Информация, однако, нуждается в проверке, Министерство обороны Сирии пока не подтвердило данное заявление.

В районе поселка Зейтун и у деревни Айн-Дакна сирийская армия атаковала линии обороны радикалов и нанесла по опорным пунктам джихадистов артиллерийский удар. Как сообщает медиаресурс Baladi News, в результате обстрела была уничтожена противотанковая установка боевиков.

Ирак

Самолеты ВВС Турции нанесли сегодня днем авиудары по деревне Хисанки в провинции Дахук на севере Ирака, о чем сообщает курдский новостной портал Anha. Атака произошла в то время, когда фермеры из деревни были заняты на работах по посадке риса в сельскохозяйственных угодьях. Сведений о пострадавших в результате авианалета не поступало. Как утверждает Министерство обороны Турции, истребители наносят удары исключительно по местам скоплений курдских боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Новостное агентство Bagdad Post сообщило о том, группа неизвестных в городе Багдад совершила нападение на офис телекомпании Al Arabiya News. Как сообщает источник, днем к офису приехали боевики на нескольких автомобилях, после чего штурмовали офис на улице Абу-Навас. Они избили сотрудников канала, уничтожили оборудование телеканала и скрылись до прибытия полиции. Маджед Хамид, корреспондент телеканала сообщил, что несколько его коллег получили ранения. Он добавил, что в офис уже несколько дней неизвестные присылали угрозы. Боевики также совершили нападения на офисы иракских новостных каналов Dajla и NRT в Багдаде. Источник подчеркивает, что оба телеканала находятся в частной собственности. Напомним, что беспорядки в столице Ирака начались во вторник 1 октября. Протесты на улицах быстро вышли из-под контроля иракской полиции. Число пострадавших от массовых беспорядков в Багдаде и на юге Ирака продолжает расти.

1 Организация запрещена на территории РФ.