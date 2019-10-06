Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

Нью-Йорк, 6 октября. Неадекватный мужчина, который плевался и аплодировал во время сцен убийств в фильме «Джокер», едва не сорвал показ в Нью-Йорке. Многие зрители, испугавшись столь нездоровой реакции спешно покинули зал.

This is the guy who spent our entire screening of JOKER in NYC spitting at people and clapping whenever Joker killed somebody. Security escorted him out after a third of the audience fled the theater out of fear that he’d start hurting people. pic.twitter.com/vRmotvZxVV — Nathanael Hood (@NateHood257) 4 октября 2019 г.

Ситуацию спас один из зрителей, который в одиночку задержал нарушителя и передал его охране.

«Это парень, который спокойно противостоял хулигану и взял ситуацию под контроль, пока не пришла охрана. После все жали ему руку и называли героем», — пишут в соцсетях.

This is the guy who calmly confronted the guy and deescalated the situation until security came. Coming out everybody was shaking his hand and calling him a hero. I asked for his name and he said “V for Vegas.” Not all heroes wear capes, folks. pic.twitter.com/zSWPg2TH0k — Nathanael Hood (@NateHood257) 4 октября 2019 г.

Некоторые полагают, что аплодировавший мужчина просто был пьян. Один из очевидцев утверждает, будто видел, как тот выпил целую бутылку текилы, прежде чем войти в зал. Тем не менее, из-за смутьяна с сеанса ушли не менее трети всех зрителей, пишет телеканал 360.

Отметим, что фильм «Джокер», который повествует о становлении убийцы-психопата, с самого начала вызывал опасения у американской общественности. Полиция США даже распространила среди кинотеатров инструкцию на случай чрезвычайных ситуаций.

Дело в том, что в 2012 году, во время премьеры фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь», в котором Джокера воплотил на экране Хит Леджер, в кинотеатре американского города Орора (пригород Денвера) произошла стрельба. В результате трагедии погибли 12 человек.

Это происшествие стало одной из причин, по которой некоторые критики стали занижать оценки «Джокеру». По их мнению, фильм может спровоцировать новый всплеск насилия. Однако это не помешало ленте Тодда Филлипса взять «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.