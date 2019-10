Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

Нью-Йорк, 6 октября. Неадекватный мужчина, который плевался и аплодировал во время сцен убийств в фильме «Джокер», едва не сорвал показ в Нью-Йорке. Многие зрители, испугавшись столь нездоровой реакции спешно покинули зал.

This is the guy who spent our entire screening of JOKER in NYC spitting at people and clapping whenever Joker killed somebody. Security escorted him out after a third of the audience fled the theater out of fear that he’d start hurting people. pic.twitter.com/vRmotvZxVV

Ситуацию спас один из зрителей, который в одиночку задержал нарушителя и передал его охране.

This is the guy who calmly confronted the guy and deescalated the situation until security came. Coming out everybody was shaking his hand and calling him a hero. I asked for his name and he said “V for Vegas.” Not all heroes wear capes, folks. pic.twitter.com/zSWPg2TH0k