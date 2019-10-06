Высоцкая показала «сцену супружеской жизни» с Кончаловским

Париж, 6 октября. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая выложила в Instagram фото со своим мужем — известным режиссером Андреем Кончаловским, которую она назвала «сценой супружеской жизни».

На снимке пара сидит за кофейным столиком в загородном доме, а сама Высоцкая смеется над какой-то шуткой. Фото сопровождают хештеги #скороутро и #заснешьтутсвами.

Подписчики преимущественно благосклонно отнеслись к показанной Юлией «сцене супружеской жизни». Некоторые похвалили пару за позитивное настроение и гармонию в доме, другие отметили стильный желтый шарф на режиссере. Хотя были и те, кто в очередной раз раскритиковал супругов за слишком большую разницу в возрасте (Юлии Высоцкой — 46 лет, Андрею Кончаловскому — 82 года).

Несмотря на это, брак оказался намного крепче, чем у многих молодых пар. Андрей и Юлия живут вместе уже более 20 лет. Кинематографист как-то отметил, что у его жены — несгибаемый характер настойчивого ребенка, но именно за это он ее и любит.

В 2013 году произошла серьезная авария, при которой пострадала их дочь Мария. Этот период для пары был одним из самых сложных. Многие думали, что дело идет к разводу, однако Кончаловский и Высоцкая пережили эту бурю. После кризиса в отношениях режиссер и актриса обвенчались.

Кончаловский является не только признанным российским, но и американским режиссером, так как ряд своих фильмов он снял в Голливуде. Наиболее известными его работами являются «Сибириада», «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Одиссея» и «Рай».