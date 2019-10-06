Милонов сравнил популярность Бузовой с сифилисом

Москва, 6 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал популярность певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Он сравнил этот феномен с сифилисом.

Российский парламентарий призвал Бузову отказаться от прошлого и «жить нормальной жизнью». Он считает, что у нее есть шанс выйти замуж. Но певица должна выбирать не ради выгоды, а по-настоящему.

«Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно. Но я надеюсь, что не все закончено», — сказал депутат, его цитирует НТВ.

Ольга Бузова — известная участница телепроекта «Дом-2». Шоу позволило ей начать карьеру певицы и телеведущей, запустить собственную криптовалюту и зарабатывать на рекламе в Instagram.

В прошлом году доход Бузовой от двух ресторанов в Москве и одного в Петербурге составил 1,2 млн рублей.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова за проект «План Б». По ее мнению, эта программа подрывает основы брака и разрушает моральные ценности.

Сябитова отметила, что Бузова часто демонстрирует недостойное взрослой женщины поведение. «Визжит как ненормальная», работает на публику, привлекает молодежь своим откровенным эпатажем. Зрителей можно веселить, но «нужно оставаться людьми», подытожила Сябитова.