Сирия новости 6 октября 22.30: в Сирию прибыло 150 тонн гуманитарной помощи, боевики штурмовали офис телекомпании в Багдаде

Сирия, 6 октября. В Сирию прибыло 150 тонн гуманитарной помощи. Боевики штурмовали офис телекомпании в Багдаде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали базу альянса «Тахрир аш-Шам» на западе Алеппо близ центра ИКАРДА и обменялись с боевиками ударами.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на западе Алеппо потеряли одну из баз в результате ракетного удара.

Курды: провели патрулирование в Ракке совместно с силами международной коалиции и рейд в лагере для беженцев.

Международная коалиция: присоединилась к рейду SDF на севере Ракки и Хасаки.

Провинция Алеппо

На востоке Алеппо был замечен конвой грузовиков с 150 тоннами российской гуманитарной помощи для нуждающихся жителей Сирии, который сопровождали ВС РФ. Как сообщает источник в сети Twitter (@akhbarsyria81), в дальнейшем груз будет распределен между провинциями и направлен координаторами в наиболее пострадавшие во время боевых действий поселки и города.

Как сообщают местные источники, на западе Алеппо в районе центра сельскохозяйственных исследований ИКАРДА прогремел взрыв. По данным портала Electro Media, Сирийская арабская армия (САА) нанесла ракетный удар по базе джихадистов «Тахрир аш-Шам», которые укрываются у центра. Сведения о потерях боевиков пока уточняются. Ранее сообщалось, что отряды радикалов получили подкрепление из Идлиба, после чего развернули свои позиции у линии соприкосновения сторон правительственных сил и боевиков «Сирийской свободной армии».

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд совместно с военнослужащими армии США и прочесали территории вдоль сирийско-турецкой границы от города Тель-Абъяд до Рас-аль-Айна в Хасаке, как сообщает Step News.

В свете длящейся подготовки к столкновению с армией Турции, курды повышают меры безопасности, но происходит это не без перегибов на местах. Источники агентства Al Nour передали, что беременная женщина умерла от сильного кровотечения на блокпосте SDF в городе Ракка. Братья везли беременную сестру, роды которой протекали с осложнениями, в городской госпиталь, однако курдские боевики не пропустили их в город, так как у них не было «залога». С некоторых пор въезд в город из других частей провинции осуществляется только с залогом или с чьим-то поручительством. не дождавшись медицинской помощи женщина скончалась.

Близ курдских казарм в Ракке курды арестовали мужчину, которого обвинили в том, что он проводил незаконную видеосъемку расположения штаб-квартиры, о чем также сообщает источник. Дополнительные блокпосты были развернуты у лагеря беженцев «Аль-Тухайн». В самом лагере был проведен рейд, в ходе которого курды арестовали двух женщин, подозреваемых в покушении на охранника лагеря.

Провинция Хасака

В городе Рас-Аль-Айн тысяча человек вышли на забастовку на улицы города в качестве протеста против вторжения турецкой армии на восток Сирии. Из Рас-аль-Айна жители прошли до города Талхат, скандируя лозунги о единстве сирийских курдов и арабов. Вторая акция запланирована в столице провинции городе Хасака, как сообщает новостной портал Anha.

Ирак

Новостное агентство Bagdad Post сообщило о том, группа неизвестных в городе Багдад совершила нападение на офис телекомпании Al Arabiya News. Как сообщает источник, днем к офису приехали боевики на нескольких автомобилях, после чего штурмовали офис на улице Абу-Навас. Они избили сотрудников канала, уничтожили оборудование телеканала и скрылись до прибытия полиции. Корреспондент телеканала сообщил, что несколько его коллег получили ранения и добавил, что в офис уже несколько дней присылали анонимные угрозы. Боевики также совершили нападения на офисы иракских частных новостных каналов Dajla и NRT в Багдаде, воспользовавшись хаосом в городе. Напомним, что беспорядки в столице Ирака начались во вторник 1 октября. Протесты на улицах быстро вышли из-под контроля иракской полиции. Число пострадавших в Багдаде и на юге Ирака продолжает расти.