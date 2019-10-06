Заворотнюк и ее близкие попросили прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Москва, 6 октября. Российская актриса, главная героиня сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят завершить спекуляции вокруг здоровья артистки и доверять только официальной информации. Просьбу от лица семьи Заворотнюк озвучил концертный директор актрисы Стас Христов.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — передал пожелания директор.

При этом он отметил, что ни Анастасия, ни ее семья не готовы выступать с какими-либо официальными комментариями по поводу состояния здоровья.

«Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — сказал Христов.

По информации СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. По некоторым неофициальным данным, у актрисы была обнаружена злокачественная опухоль головного мозга, и она перенесла несколько хирургических операций. До сих пор ни артистка, ни ее семья не дали ни одного официального комментария о состоянии здоровья актрисы.

Сообщалось, что женщина, назвавшая себя пациенткой частного медцентра, в котором находится артистка, заявила, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Отсутствие в последние дни информации о состоянии 48-летней звезды стало причиной появления слухов о ее смерти, однако пиар-директор артистки Марина Попова опровергла новость о смерти Заворотнюк.

Российский продюсер Иосиф Пригожин посоветовал звезде сериала «Моя прекрасная няня» не скрываться от прессы и общества и выступить с официальным комментарием, чтобы прекратить ненужные сплетни. Пригожин привел в пример советского и российского певца Иосифа Кобзона, который прямо говорил о своем онкологическом заболевании, тем самым остановив за собой служку и попытки устроить сенсационные телешоу.